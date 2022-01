BlackRock batte le attese a livello di utili, AuM oltre muro 10 trilioni di dollari

Titta Ferraro 14 gennaio 2022 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

BlackRock supera per la prima volta i 10 trilioni di dollari di asset in gestione, spinto da un'impennata record dei flussi sugli ETF del quarto trimestre 2021. Infatti negli ultimi tre mesi dell'anno gli investitori hanno fatto confluire quasi $ 104 miliardi in ETF, il valore più alto dal primo trimestre del 2015. A fine 2021 l'AuM della piattaforma iShares ETF di BlackRock risulta pari a $ 3,27 miliardi.Complessivamente nel 2021 sono stati $ 540 miliardi gli afflussi netti totali per BlackRock, che riflettono il 6% organico di crescita degli asset e e un 11% di crescita organica delle commissioni di base. Il patrimonio totale in gestione è aumentato a $ 10,01 trilioni dai $ 9,46 trilioni al 30 settembre 2021."La nostra attività è più diversificata che mai - ha dichiarato l'amministratore delegato Larry Fink - Le strategie attive, comprese le alternative, hanno contribuito per oltre il 60% alla crescita organica delle commissioni di base del 2021".L'EPS rettificato del quarto trimestre è risultato di $ 10,42 supera il consensus che era di $ 10,14 e in aumento dai $ 10,18 del IV trimestre 2020. L'utile operativo rettificato del quarto trimestre di $ 2,06 miliardi è aumentato dell'11% a/a. Leggermente sotto le attese invece i ricavi a 5,11 miliardi (consensus era di $ 5,15 miliardi). Un anno fa erano stati di 4,48 miliardi.