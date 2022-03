BlackRock al lavoro per dare possibilità ai clienti di uscire dai titoli russi

Redazione Finanza 1 marzo 2022 - 19:22

MILANO (Finanza.com)

BlackRock, maggior asset manager al mondo, si sta consultando con le autorità di regolamentazione, i fornitori di indici e altri partecipanti al mercato per garantire ai propri clienti di poter uscire dalle loro posizioni in titoli russi, ove consentito. "BlackRock rispetterà tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sanzioni", precisa il colosso guidato da Larry Fink.