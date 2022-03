Bitcoin supera i $ 42.000 dopo ordine esecutivo Biden sulle criptovalute

Titta Ferraro 9 marzo 2022 - 15:41

Impennata di bitcoin e delle altre criptovalute dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato l'atteso ordine esecutivo sulle risorse digitali. Il prezzo del bitcoin si è portato di slancio sopra i 42.000 dollari, in rialzo del 9% circa rispetto ai livelli di 24 ore fa (dati Coin Desk). Il rally è iniziato ieri sera dopo che il Tesoro ha pubblicato i dettagli e una dichiarazione online in risposta all’imminente ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti sulle criptovalute.Biden firmerà oggi un ordine esecutivo che richiede misure per proteggere i consumatori, gli investitori e le imprese americane e per proteggere gli Stati Uniti e il sistema finanziario globale e mitigare il rischio sistemico. “Gli Stati Uniti devono mantenere la leadership tecnologica in questo spazio in rapida crescita, sostenendo l’innovazione e mitigando i rischi per i consumatori, le imprese, il sistema finanziario in generale e il clima”, afferma l’ordine esecutivo. L’ordine esecutivo intima inoltre il governo degli Stati Uniti a esplorare l’infrastruttura tecnologica e la capacità necessarie per una potenziale valuta digitale della banca centrale.Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha elogiato l'ordine esecutivo affermando che trova il giusto equilibrio tra la promozione dell'innovazione e la gestione dei potenziali rischi.