Bitcoin supera anche quota $57.000. Dimon (JP Morgan): 'non ha nessun valore ma i nostri clienti sono adulti'

Laura Naka Antonelli 12 ottobre 2021 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta dallo scorso maggio il Bitcoin riagguanta la soglia dei 57.000 dollari. Ma, così come fece anni fa, il ceo e presidente di JP Morgan Jamie Dimon torna a dire che, a suo avviso, la criptovaluta numero uno al mondo non valga niente.Nel corso dell'evento dell'Institute of International Finance che si è tenuto ieri, seguito da CNBC Pro, Dimon ha detto chiaramente:"Personalmente, credo che il Bitcoin non abbia un valore". Ma "non voglio essere un portavoce, non mi interessa. Per me non fa alcuna differenza. I nostri clienti sono adulti e non sono d'accordo. Ed è questo quello che fa il mercato. Dunque, se vogliono avere accesso alla possibilità di acquistare Bitcoin, noi - che non ne abbiamo custodia - possiamo comunque dar loro un accesso legittimo e il più possibile pulito".Intanto la moneta digitale continua la sua corsa, ed è in rialzo di $3200, o del 6%, da venerdì scorso.