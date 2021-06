Bitcoin sotto 30mila $ per la prima volta da inizio 2021. Ethereum fa -10%

Titta Ferraro 22 giugno 2021 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Criptovalute in forte calo anche oggi. Il bitcoin è scivolato per la prima volta da gennaio sotto il muro dei 30mila dollari (minimo a 29.350 $) e il saldo Ytd è ora sceso a solo +4% con valori più che dimezzati rispetto al picco a quasi 65.000 $ toccato ad aprile.Molto male anche l'Ethereum a 1.765 $ (-10%), il Cardano -18% e il Dogecoin addirittura a -25% (ottava seduta consecutiva in ribasso per la cripto meme).Il sell-off è stato innescato ieri dalla People's Bank of China (PBOC) che ha esortato le più grandi banche e società di pagamento cinesi a reprimere più duramente il trading di criptovalute. Dopo la dichiarazione della PBOC, banche tra cui la Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Postal Savings Bank e Industrial Bank e anche Alipay (piattaforma di pagamenti online che fa capo ad Alibaba) dovranno intensificare il monitoraggio per sradicare le transazioni crittografiche.