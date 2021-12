Bitcoin risale velocemente tornando in area 52.000$

Titta Ferraro 7 dicembre 2021 - 17:23

MILANO (Finanza.com)

Il ritorno nelle ultime due sedute dell'ottimismo sui mercati, in scia ai primi riscontri sulla variante Omicron che mostrano sintomi abbastanza lievi, ha ridato sprint anche al bitcoin protagonista in negativo sabato scorso con un tonfo di quasi il 21% nel giro di un'ora e quotazioni scese fino a 42.000$. Oggi il bitcoin, insieme alle altre criptovalute segna consistenti rialzi (+6% nelle ultime 24 ore, dati CoinDesk) e ritorna a ridosso di area 52.000$ (massimo a 51.960), con quindi un balzo nell'ordine del 25% dai minimi di sabato.Il Flash Crash di sabato è arrivato a seguito dell'aumento della volatilità sui mercati che ha portato a un marcato risk-off. Inoltre, l'aumento dell'inflazione sta costringendo le banche centrali a inasprire la politica monetaria, in particolare la Fed appare pronta ad annunciare un'accelerazione del tapering già nel meeting di settimana prossima, minacciando così di ridurre il vento a favore della liquidità che aveva spinto verso asset come le criptovalute.