Bitcoin riavvicina muro dei 50.000 $ con ritorno del risk-on, Ethereum riacciuffa quota 4.000 $

Titta Ferraro 21 dicembre 2021 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Il bitcoin il accoda al risk-on che caratterizza oggi i mercati e riavvicina la soglia psicologica dei 50.000 dollari. La più grande criptovaluta per valore di mercato segna +5,65% a $ 48.670, il più grande aumento intraday dal 18 novembre (dati Bloomberg). Nelle ultime cinque settimane il bitcoin era scivolato indietro di circa il 30% dopo aver stabilito un record di quasi $ 69.000 a inizio novembre. "Il guadagno di ieri del Bitcoin del 2% nel giorno in cui l'S&P 500 è sceso dell'1% consolida il recente minimo della criptovaluta intorno a $ 45.000 come supporto fondamentale", rimarca Mike McGlone, strategist delle materie prime per Bloomberg Intelligence.Bene anche le altre principali criptovalute con l'ethereum tornato sopra i 4.000$ grazie a un rialzo del 5% circa.