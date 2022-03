Bitcoin prende slancio a +6,7% e si porta ai massimi da inizio 2022

Titta Ferraro 28 marzo 2022 - 17:10

Criptovalute in spolvero oggi. Il bitcoin si è portato di slancio sopra i 47.000 $, con un saldo di oltre +6,7% nelle ultime 24 ore (dati CoinDesk) e riportando così in positivo il saldo da inizio anno.La maggiore criptovaluta per valore di mercato ha guadagnato oltre il 12% da domenica scorsa (20 marzo) con una striscia di sei giorni consecutivi di rialzi.Il risk-on sui mercati è visto come un elemento di importante supporto per bitcoin e le altre crypto. E questo "slancio rialzista" dovrebbe continuare nel breve termine a detta di QCP Capital che indica come catalyst positivo anche gli acquisti di bitcoin da Luna. "Un flusso di acquisto notevole questa settimana è stato l'acquisto di BTC da 125 milioni di USDT da parte della Luna Foundation Guard (LFG). Questo acquisto fa parte del piano per accumulare sistematicamente un valore totale di 3 miliardi di USD di BTC come riserva per TerraUSD (UST)" ha scritto stamattina QCP.