Bitcoin irrefrenabile, sfonda anche $63.000 alla vigilia del debutto Coinbase sul Nasdaq. Record anche per l'Ether

13 aprile 2021

MILANO (Finanza.com)

Inarrestabile il boom del Bitcoin, che nell'arco di poche ore inanella nuovi record, balzando anche fin oltre la soglia di $63.000, a quota $63,171, stando ai dati di Coin Metrics, prima di rallentare attorno a $62,653.Record anche per l'Ether, la seconda criptovaluta al mondo dopo il Bitcoin, che testa anch'esso un massimo storico, salendo fino a $2.222.L'entusiasmo per le criptovalute si spiega con l'imminente debutto sul mercato di Coinbase, la società che gestisce la piattaforma dove è possibile scambiare tutte le monete digitali che hanno corso legale in 32 paesi del mondo.In un articolo dedicato al Bitcoin, la Cnbc fa notare che gli analisti stimano per Coinbase - che sbarcherà sul Nasdaq con il ticker COIN domani, non con una Ipo ma con una quotazione diretta - una valutazione complessiva di $100 miliardi, superiore alla capitalizzazione di alcuni tra i principali operatori di trading, come l'Intercontinental Exchange, a cui fa capo il Nyse (New York Stock Exchange). C'è anche chi prevede una valutazione per Coinbase fino a $230 miliardi.