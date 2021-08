Bitcoin ed Ethereum giù, Dogecoin balza in scia boom trading su Robinhood

Titta Ferraro 19 agosto 2021 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Giornata interlocutoria per le criptovalute. Il bitcoin ha toccato un minimo sotto i 44.00$ e cede circa l'1% come l'Ethereum che viaggia poco sotto il muro dei 3.000 dollari. In controtendenza invece il Dogecoin che sale di circa il 5% nelle ultime 24 ore trovando sponda nell'earning update di Robinhood. La piattaforma di trading ha riportato i risultati trimestrali che hanno visto il trading di Dogecoin rappresentare ben il 62% delle entrate legate al trading su criptovalute. Robinhood ha incluso nel suo prospetto di quotazione e nel rapporto trimestrale un rischio specifico legato al dogecoin, osservando che la sua attività potrebbe essere danneggiata “se i mercati del dogecoin si deteriorano o se il prezzo del dogecoin diminuisce”.A sostenere il prezzo di Dogecoin è anche la notizia che alcuni "Doge influencer" stanno pianificando di tenere "The Doge Conference" a marzo del prossimo anno a Las Vegas.