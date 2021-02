Bitcoin: dopo Tesla, anche Google e Apple potrebbero usarlo come sistema pagamento (analisti)

Redazione Finanza 9 febbraio 2021 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

La mossa di Tesla di investire nel Bitcoin e di iniziare ad accettare la criptovaluta come metodo di pagamento per i propri prodotti potrebbe essere seguita da altre big del mondo tech e digitale. Ne è convinto Simon Peters, analista ed esperto di criptovalute di eToro, secondo cui si parla già di mosse simili da parte di Apple e Google, che potrebbero inserire il Bitcoin tra propri sistemi di pagamento."La transizione verso il digitale sta accelerando - afferma Peters - Ci aspettiamo di vedere altre realtà seguire le orme di Tesla, dal momento che i pagamenti in Bitcoin hanno sempre più senso per quelle aziende che vendono quasi esclusivamente online. (...) Crediamo che anche altre aziende cercheranno di fare altrettanto, utilizzando la criptovaluta sia come diversificatore, che come una sorta di polizza assicurativa per la svalutazione delle altre valute".