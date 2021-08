Bitcoin corre verso i 50.000$, valore mercato delle criptovalute rivede i 2.000 mld $

Titta Ferraro 16 agosto 2021 - 11:21

Nuovo slancio rialzista nel weekend per il Bitcoin che è arrivato a superare i $ 48.000 durante il fine settimana, per poi ritracciare oggi in area 47mila. Balzo, abbinato a quello di altre cripto quali Ethereum e Cardano, ha riportato il valore dell’intero mercato delle criptovalute sopra i $ 2 trilioni sabato per la prima volta da metà maggio secondo i dati di CoinMarketCap.Il violento sell-off di giugno e luglio aveva fatto scendere il bitcoin sotto i $ 30.000 dopo aver raggiunto un record di oltre $ 64.000 ad aprile.