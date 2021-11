Bitcoin balza ai nuovi record dopo fiammata inflazione USA

Titta Ferraro 10 novembre 2021 - 17:14

MILANO (Finanza.com)

Nuovi record per il bitcoin in scia al nuovo aumento delle pressioni inflattive. Il prezzo della criptovaluta si è spinto fino a 68.990 dollari, ai nuovi massimi assoluti. Subito dopo la diffusione del dato sull'inflazione Usa, schizzata ai massimi dal 1990, il bitcoin ha guadagnato circa 3.000 $, con gli investitori che stano acquistando gli asset percepiti come riserva di valore come bitcoin, oro (+1,5% a 1. 857 $) e argento (+3,57% a 25,163 $).Il bitcoin ha segnato oltre +40% da ottobre e secondo gli analisti di JP Morgan il rally è stato dettato principalmente dalle crescenti aspettative di inflazione e all'attrattiva del bitcoin come copertura contro l'aumento dei prezzi.L'inflazione Usa a ottobre è balzata dello 0,9% su base mensile, più del rialzo dello 0,6% atteso dal consensus degli analisti, schizzando del 6,2% su base annua, molto oltre il +5,8% previsto e il +5,4% di settembre. Si tratta del livello pià alto dal 1990. L'inflazione core, ovvero l'inflazione depurata dalle componenti più volatili rappresentate dai prezzi energetici e alimentari, è aumentata dello 0,6%, rispetto al +0,4% stimato e dopo il +0,2% di settembre. Su base annua, il trend è stato di un rialzo del 4,6%, rispetto al +4,3% atteso, contro il +4% di settembre.