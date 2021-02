Bitcoin al nuovo record oltre $49.000 dopo annunci Mastercard e BNY Mellon

Laura Naka Antonelli 12 febbraio 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Forte della fiducia che continua ad arrivare dal mondo corporate, il Bitcoin testa nuovi record storici. Nelle ore precedenti, i prezzi hanno superato la soglia di $49.000, livello più alto di sempre. Al momento, il Bitcoin avanza del 4,6% circa sopra i $47.100 punti, secondo le rilevazioni di Coindesk. Ieri, la notizia della decisione di Mastercard e Bank of New York Mellon di rendere più facile per i loro clienti l'utilizzo delle criptovalute, dopo che Tesla ha annunciato l'investimento di 1,5 miliardi di dollari del suo bilancio nella criptovaluta.Mastercard ha annunciato che nel corso di quest'anno inizierà a supportare determinate criptovalute direttamente sulla sua rete di pagamenti."Saremo molto attenti nella scelta di quali asset supportare, in base ai nostri principi che si concentrano sulla protezione dei consumatori", ha precisato il colosso delle carte di credito. Mastercard ha aggiunto che non intende consigliare l'utilizzo delle criptovalute, bensì consentire a clienti, commercianti e aziende di spostare valore, sia esso digitale, tradizionale o crypto, nel modo che desiderano.