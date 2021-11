BioNTech inizia lo sviluppo di un vaccino Covid adattato

Redazione Finanza 29 novembre 2021 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

BioNTech inizia a sviluppare un nuovo vaccino Covid adattato in modo da intercettare le nuove varianti. Stando a quanto riportato da Bloomberg, la società pharma tedesca ha emesso una dichiarazione via mail in cui conferma che potrebbe essere necessario un vaccino che permetta di contrastare le nuove varianti del virus come quella Omicron.BioNTech ha sviluppato con Pfizer uno dei vaccini per prevenire COVID-19.