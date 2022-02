Binance investe in Forbes 200 milioni di dollari

Alessandra Caparello 11 febbraio 2022 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Binance, il più grande exchange di criptovalute del mondo, sta facendo un investimento strategico di 200 milioni di dollari in Forbes, la rivista con 104 anni di storia alle spalle. Ad apprenderlo la Cnbc secondo cui i fondi aiuteranno Forbes ad eseguire il suo piano di fusione con una SPAC. La mossa mostra la crescente influenza nel mondo reale del settore delle criptovalute, che ha visto aumentare le valutazioni e ha coniato una nuova classe di miliardari in mezzo all'interesse globale per i beni digitali.