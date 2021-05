Bill e Melinda Gates annunciano la fine del loro matrimonio dopo 27 anni, lavoreranno ancora insieme nella fondazione

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Bill Gates, co-fondatore ed ex ceo di Microsoft, e sua moglie Melinda French Gates, hanno annunciato nella giornata di ieri su Twitter la fine del loro matrimonio, dopo 27 anni di vita insieme.Entrambi, si legge nella nota, continueranno a lavorare insieme nelle iniziative filantropiche, attraverso la loro fondazione."Dopo aver riflettuto molto e lavorato sulla nostra relazione, abbiamo preso la decisione di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni, abbiamo cresciuto tre incredibili figli e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per permettere a tutti di condurre una vita sana e produttiva. Continueremo a condividere la fiducia in questa missione e a lavorare insieme nella fondazione, ma crediamo che non riusciremo più a crescere insieme come coppia, in questa nuova fase delle nostre vite. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia, mentre iniziamo a imbarcarci in questa nuova vita", si legge nel comunicato congiunto.I due si erano conosciuti in una cena di dipendenti di Microsoft, dove entrambi lavoravano, nel 1987. "Gli ci sono voluti un po' di mesi prima di chiedermi di uscire - aveva raccontato Melinda.La coppia si è sposata poi nelle Hawaii nel 1994. Tra le curiosità emerse nel documentario di Netflix dedicato a Bill Gates "Inside Bill's Brain" quella in cui Melinda ricorda come, a un certo punto, evidentemente indeciso sul da farsi, prima di prendere la decisione di convolare a nozze, Bill avesse elencato in una lavagna tutti i pro e i contro del matrimonio".Ora, invece, il prossimo step sarà il divorzio. Non sono ancora note le implicazioni finanziarie della fine del matrimonio: Bill Gates detiene l'1,37% del flottante di Microsoft, per un valore superiore ai $26 miliardi, secondo i dati di FactSet.La coppia aveva creato, insieme a Warren Buffett, il programma Giving Pledge, che richiedeva ai partecipanti di donare più della metà delle loro ricchezze.