Bill Gates: pessimista su autunno, su vaccino Covid la credibilità della FDA è scesa

Bill Gates ritiene che il Covid rimanere un problema per almeno altri due anni e si dice “pessimista" su come sarà l’autunno nell’emisfero settentrionale. "Se non avremo interventi il numero dei morti, anche negli Usa, tornerà ai livelli della primavera”, dice Gates in un'intervista a La Stampa. Sempre oggi il magnate è intervenuto sulla minore credibilità della FDA (Food and Drug Administration). Intervistato da Bloomberg TV, Gates ha fatto riferimento a quanto avvenuto quando il commissario della FDA Stephen Hahn, parlando a una delle conferenze stampa del presidente Donald Trump, ha esagerato il beneficio del plasma sanguigno come trattamento per COVID-19 e poi ha fatto marcia indietro il giorno seguente. “Abbiamo visto con le dichiarazioni al plasma completamente pasticciate che quando inizi a fare pressione sulle persone per dire cose ottimistiche, queste vanno completamente fuori dai binari. La FDA ha perso molta credibilità lì", ha detto Gates in un'intervista a Bloomberg Television. Bill Gates era solito pensare alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti come la principale autorità mondiale per la sanità pubblica.