Bilanci in tempi di COVID: eps JP Morgan scivola a 78 cents in I trimestre, peggio attese

Laura Naka Antonelli 14 aprile 2020 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

J.P. Morgan Chase & Co. ha reso noto di aver concluso il primo trimestre del 2020 con utili e fatturato in calo rispetto allo stesso periodo del 2019 e peggiori delle attese, a causa della pandemia da coronavirus. Il margine netto di interese è però migliorato, fattore che sta sostenendo le quotazioni del titolo in premercato. Inoltre, il colosso bancario Usa ha assistito a una forte crescita nelle divisioni equity e di reddito fisso.Gli utili netti di JP Morgan sono scesi a $2,87 miliardi, o 78 centesimi per azione, dai $9,18 miliardi, o $2,65 per azione, dello stesso trimestre del 2019. Il consensus di FactSet era per un eps pari a $2,18. Il fatturato è calato da $29,85 miliardi a $29,07 miliardi, peggio dei $29,55 miliardi del primo trimestre del 2020.Bene invece il margine netto di interesse, piatto a $14,5 miliardi, comunque meglio dei $14 miliardi attesi.