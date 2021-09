Biden punta a taglio del 20% delle emissioni del trasporto aereo entro il 2030

Titta Ferraro 10 settembre 2021 - 08:53

Finanza.com

La Casa Bianca punta a ridurre del 20% le emissioni dell'aviazione entro il 2030, primo step per pervenire a un settore dell'aviazione completamente a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Washington in una nota sottolinea come il presidente Joe Biden stia adottando misure per coordinare la leadership e l'innovazione tra il governo federale, i produttori di aeromobili, le compagnie aeree, i produttori di carburante, gli aeroporti e le organizzazioni non governative per promuovere l'uso di combustibili più puliti e sostenibili nell'aviazione americana. L'obiettivo è produrre tre miliardi di galloni di carburante sostenibile.Oggi l'aviazione (compresi tutti i voli non militari all'interno e in partenza dagli Stati Uniti) rappresenta l'11% delle emissioni legate ai trasporti negli Stati Uniti.