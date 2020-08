Biden ottiene la nomination dem per la corsa alla Casa Bianca

michele fanigliulo 19 agosto 2020 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Ieri è arrivata la nomina ufficiale dei Democratici a Joe Biden per la corsa alla presidenza. Come riporta Reuters, la seconda serata delle quattro di Convention, sul tema “Leadership Matters”, ha visto protagonisti gli ex presidenti Bill Clinton e Jimmy Carter, stelle nascenti dei Dem e Repubblicani di spicco, secondo i quali Biden restituirà integrità alla Casa Bianca e normalità ai cittadini americani. Durante la convention infatti, in gran parte virtuale a causa del coronavirus, i delegati di tutto il Paese hanno votato a distanza per confermare Biden come candidato. “Grazie mille dal profondo del cuore”, ha detto Biden, che domani pronuncerà il suo discorso di ringraziamento. “Significa tantissimo per me e la mia famiglia”.Come prassi, è intervenuta anche la moglie di Biden, Jill, pronunciando il suo discorso da un istituto superiore del Delaware dove un tempo insegnava. Non sono mancate, durante la serata anche le frecciate a Trump. i leader democratici hanno messo a confronto la lunga esperienza di Biden con la cattiva gestione da parte di Trump dell’epidemia di coronavirus e la volontà del capo della Casa Bianca di corrompere le istituzioni democratiche. “In un momento come questo, lo Studio Ovale dovrebbe essere un centro di comando”, osserva Clinton in un video preregistrato. “Invece, è un centro di tempeste. Regna solo il caos. Solo una cosa non cambia mai: la determinazione di Trump a negare le responsabilità e addossare la colpa ad altri”.