Beyond Meat vola a +10% con lancio store online per vendere la sua carne vegana

Titta Ferraro 27 agosto 2020 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

Beyond Meat catalizza gli acquisti oggi a Wall Street con un balzo di quasi il 10% a 138 dollari. A dare sprint al titolo è l'annuncio del lancio di un nuovo sito web per vendere i suoi prodotti di carne a base vegetale ai clienti statunitensi; la mossa arriva a tre mesi di distanza dall'analoga mossa di Impossible Foods, suo principale competitor.Beyond Meat, che ha assistito a un aumento della domanda dei consumatori nei suoi canali di vendita al dettaglio durante il lockdown, mira a sfruttare anche attraverso le vendite online dirette - che includeranno le polpette di manzo e salsiccia Beyond - l'aumento della domanda di prodotti vegani in virtù dell'aumento dei prezzi della carne bovina.