Beyond Meat crolla a Wall Street: titolo -16% dopo trimestrale e outlook deludenti

Laura Naka Antonelli 11 novembre 2021 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Tonfo per il titolo di Beyond Meat, l'azienda specializzata in carne a base vegetale, fondata dal vegano Ethan Brown e che ha potuto vantare tra i suoi primi finanziatori Bill Gates e Leonardo Dicaprio. Le quotazioni affondano di quasi il 20% dopo che il gruppo ha reso noto di aver riportato nel terzo trimestre del 2021 una perdita netta per of $54,8 milioni, o 87 centesimi per azione, peggiore del passivo per azione di 39 centesimi atteso dal consensus, e peggiore anche della perdita netta di $19,3 milioni, o di 31 centesimi per azione, riportata nel terzo trimestre del 2020.Beyond Meat ha deluso anche sul fronte del fatturato, con ricavi che si sono attestati a $106,4 milioni, livello inferiore ai $109.2 milioni attesi da Wall Street. Sconfortante infine anche l'outlook: per il quarto trimestre l'azienda prevede vendite nette comprese tra $85 milioni e $110 milioni, meno dei $131,6 milioni attesi dal consensus.