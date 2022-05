Bernanke striglia Powell: 'Fed troppo tardi in lotta contro inflazione, forse non voleva shock mercati'

Laura Naka Antonelli 17 maggio 2022 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

La Fed di Jerome Powell ha sbagliato ad aspettare così tanto, prima di affrontare seriamente l'inflazione. Parola dell'ex numero uno della banca centrale americana Ben Bernanke. In un'intervista rilasciata ad Andrew Ross Sorkin della CNBC, Bernanke si è così espresso:"Una delle ragioni (per cui Powell ha tardato a lanciare la sua battaglia contro l'inflazione) è che la Fed non ha voluto scioccare i mercati".Certo, l'ex presidente della Fed ha ammesso, dall'alto della sua esperienza che, decidere il momento in cui agire contro l'impennata dei prezzi è di per sé una questione "complicata".Tuttavia "credo, guardando in retrospettiva, che sì, è stato un errore", ha detto Bernanke nell'intervista trasmessa durante la trasmissione televisiva della CNBC "Squawk Box": "E credo anche - ha aggiunto - che loro siano d'accordo sul fatto che sia stato uno sbaglio".Powell ha comunue tutta la comprensione di Ben Bernanke:"Jay Powell era con me (nel board della Fed) quando nel 2013 ci fu il Taper Tantrum, un'esperienza davvero spiacevole. Ha voluto evitare che qualcosa del genere si ripetesse, cercando di lanciare il numero più alto di avvertimenti. E questo gradualismo è stato uno dei diversi motivi per cui la Fed non ha risposto in modo più veloce alle pressioni inflazionistiche verso la metà del 2021".Bernanke ha parlato ieri, alla vigilia del lancio del suo libro "21st Century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great Inflation to COVID-19", che sarà pubblicato nella giornata di oggi.