Berkshire Hathaway: il Nasdaq sospende i prezzi del titolo Class A del colosso di Warren Buffett. Sono troppo alti

Laura Naka Antonelli 5 maggio 2021 - 06:50

MILANO (Finanza.com)

"Berkshire Hathaway, (il titolo della holding fondata e gestita da Warren Buffett), viene scambiato a un valore superiore a $421.000 per azione di Classe A, e il mercato è ottimista. Questo è un problema". Così un articolo del Wall Street Journal, che riporta la notizia della decisione del Nasdaq di sospendere temporaneamente la tramissione dei prezzi dei titoli Class A di Berkshire Hathaway a diverse banche dati, che forniscono aggiornamenti dei prezzi in tempo reale a broker online e siti finanziari.Il Nasdaq ha comunicato di star ultimando un upgrade che dovrebbe risolvere il problema entro la fine del mese.Il prezzo più alto che i computer della piattaforma possono gestire è di $429.496,7295, e Buffett non sembra orientato a optare per uno split azionario.