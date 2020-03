Berkshire Hathaway: Buffett, meeting annuale senza azionisti per coronavirus

Daniela La Cava 13 marzo 2020 - 14:06

Il meeting annuale di Berkshire Hathaway avverrà senza la presenza 'fisica' degli azionisti di fronte all'emergenza del coronavirus. "Sono molto rammaricato per questa azione, per molti decenni, l'incontro annuale è stato il momento più importante dell'anno per me e il mio partner, Charlie Munger", ha dichiarato Warren E. Buffett in una comunicazione ufficiale agli azionisti in vista del meeting annuale del prossimo 2 maggio."Ora è chiaro, tuttavia, che grandi adunate possono rappresentare una minaccia per la salute dei partecipanti e della comunità. Pertanto, limiteremo la presenza a me, e forse a Charlie e ad alcuni impiegati di Berkshire".