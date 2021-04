Beige Book, Fed su inflazione: 'prezzi in accelerazione, costi input in aumento ovunque'

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2021 - 07:01

MILANO (Finanza.com)

"I prezzi hanno accelerato lievemente dall'ultimo report, con molti distretti che hanno riportato modesti aumenti, e altri che hanno riferito che i prezzi sono saliti in modo robusto. I costi input sono aumentati ovunque, specialmente nei settori manifatturiero, costruzioni, retail e trasporti, così come sono saliti i prezzi dei metalli, dei beni alimentari e dei carburanti". E' quanto emerge dal Beige Book, il rapporto sulle condizioni dell'economia americana stilato dalla Federal Reserve che viene pubblicato otto volte l'anno, in merito al trend dell'inflazione."Sono stati riportati in modo diffuso anche incrementi dei prezzi di vendita, ma non allo stesso ritmo dell'aumento dei costi". In generale, dal Beige Book emerge che la Fed prevede un aumento ulteriore dell'occupazione e dell'inflazione in concomitanza con la riapertura dell'economia Usa.