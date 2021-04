Beige Book, Fed: 'si rafforza crescita economia e occupazione. Con vaccinazioni outlook migliora'

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2021 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

"L'attività economica degli Stati Uniti ha accelerato la crescita a un ritmo moderato nel periodo compreso tra la fine di febbraio e l'inizio di aprile, con la spesa per consumi che si è rafforzata". E' quanto emerge dal Beige Book, il rapporto sulle condizioni dell'economia americana stilato dalla Federal Reserve, che viene pubblicato otto volte l'anno. "La crescita dell'occupazione è aumentata nel periodo preso in considerazione, con la maggioranza dei distretti che ha notato incrementi tra il modesto e il moderato nel numero dei dipendenti". In generale gli "outlook (dei distretti esaminati) sono stati improntati a un maggiore ottimismo rispetto al report precedente, grazie in parte all'accelerazione delle vaccinazioni anti-Covid-19".