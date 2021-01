Bce teme debolezza dollaro su euro, lancerà studio su effetti politica monetaria sul forex

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2021 - 06:36

Fonti vicine alla Bce riportano che la banca centrale europea è preoccupata della debolezza del dollaro, che continua a manifestarsi nonostante i solidi fondamentali dell'economia Usa.Di conseguenza, la Bce studierà l'impatto delle politiche monetarie sia proprie sia della Federal Reserve sui rapporti di cambio. Stamattina il rapporto euro-dollaro è piatto a $1,2156.Il Dollar Index è scambiato attorno a 90,253, in ripresa dai minimo in quasi tre anni, a 89,206, testato all'inizio del mese. Oggi sarà annunciata la decisione sui tassi Usa -che dovrebbero essere lasciati invariati attorno allo zero - da parte della Federal Reserve, alla fine del meeting di due giorni del Fomc, il suo braccio di politica monetaria. Il dollaro sale dello 0,10% sullo yen a JPY 103,72.