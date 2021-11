Barclays: si dimette il ceo Staley dopo inchiesta su legami con Epstein

Alessandra Caparello 1 novembre 2021 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Il CEO di Barclays Jes Staley si dimetterà a seguito di un'indagine in merito ad un suo coinvolgimento nell'inchiesta su Jeffrey Epstein, il finanziere americano processato per abusi sessuali su minori e traffico di prostituzione, deceduto in carcere nel 2019.C.S. Venkatakrishnan (noto come Venkat), attualmente a capo dei mercati globali, assumerà la carica di amministratore delegato con effetto immediato.