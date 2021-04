Bank of America: utili e fatturato I trim battono stime, banca libera riserve NPL per $2,7 miliardi

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2021 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Bank of America ha annunciato di aver concluso il primo trimestre dell'anno con utili per $8,1 miliardi, o 86 centesimi per azione, decisamente meglio dei 66 centesimi per azione attesi dal consensus di Refinitiv. Il giro d'affari è stato pari a $22,9 miliardi, meglio dei $22,1 miliardi attesi.Così come nel caso di JP Morgan e Wells Fargo, anche Bank of America ha liberato le riserve che aveva precedentemente accantonato per far fronte a eventuali NPL, crediti deteriorati, come effetto della crisi economica scatenata dalla pandemia Covid-19.Le somme liberate, che hanno impattato positivamente sui risultati, sono state pari a $2,7 miliardi.Il bilancio ha beneficiato anche della solidità di investment banking, con le commissioni incassate pari a $2,2 miliardi. Il titolo sale di oltre +1% in premercato.