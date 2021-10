Bank of America: utili e fatturato III trimestre migliori delle attese. Incide positivamente rilascio riserve per $1,1 miliardi

Laura Naka Antonelli 14 ottobre 2021 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

Bank of America, seconda banca più grande degli Stati Uniti, ha annunciato di aver chiuso il terzo trimestre dell'anno con un bilancio migliore delle attese.L'utile netto si è attestato a $7,7 miliardi, in crescita del 58%, pari a 85 centesimi per azione, meglio dei 71 per azione attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv.Il fatturato è salito del 12% a $22,8 miliardi, più alto dei $21,8 miliardi attesi.La banca ha beneficiato dei solidi risultati delle divisioni di consulenza e di asset management, ma anche del rilascio delle riserve che erano state accantonate per far fronte alle conseguenze della pandemia Covid-19, in termini di crediti deteriorati (NPL).In particolare, il rilascio delle riserve è stato pari a $1,1 miliardi."Abbiamo riportato risultati solidi, con l'economia che ha continuato a migliorare, e il nostro business ha recuperaro il momentum di crescita organica dei clienti precedente alla pandemia - ha commentato il CEO Brian Moynihan - La crescita dei depositi è stata forte e i saldi dei prestiti sono aumentati per il secondo trimestre consecutivo, portando a un miglioramento del margine netto di interesse, anche a fronte di tassi di interesse rimasti bassi". Il titolo sale in premercato di oltre il 2%.