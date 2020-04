Bank of America: utili deludenti dopo accumulazione riserve anti-Covid per $3,6 MLD

Laura Naka Antonelli 15 aprile 2020 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Bank of America ha riportato nel primo trimestre del 2020 utili al di sotto delle attese, a causa delle riserve accantonate per un valore di $3,6 miliardi, per far fronte a eventuali perdite future scatenate dall'emergenza COVID-19.Il giro d'affari della banca è stato però migliore delle attese.Partendo dagli utili, su base netta i profitti sono scesi a $3,54 miliardi, o a 40 centesimi per azione, dai precedenti $6,87 miliardi, o 70 centesimi per azione, dello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è stato deludente, visto che gli analisti intervistati da Factset avevano previsto un attivo per azione di 49 centesimi.Il fatturato è sceso a $22,77 miliardi dai $23 miliardi del primo trimestre del 2019, meglio comunque dei $22,70 miliardi attesi dagli analisti.Il margine netto di interesse è calato del 2% a $12,13 miliardi, meglio degli $11,74 miliardi stimati dagli analisti.Il titolo Bank of America cede il 3% circa in premercato.