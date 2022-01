Bank of America: utili IV trim in rialzo e meglio stime con rilascio riserve, asset management e investment banking

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2022 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Bank of America ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con utili in rialzo del 28% a $7,01 miliardi.L'utile per azione si è attestato a 82 centesimi, decisamente meglio dei 76 centesimi per azione attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv.Il fatturato è stato pressocché in linea con le previsioni, pari a $22,17 miliardi, rispetto ai $22,2 miliardi stimati. Su base annua, il giro d'affari è salito del 10%.La crescita dei profitti si spiega, tra le altre cose, anche con il rilascio delle riserve che erano state accantonate per far fronte a eventuali crediti deteriorati (NPL), per un valore di $851 milioni.Ancora, Bank of America ha beneficiato del trend positivo delle divisioni di asset management e investment banking. Il titolo del colosso bancario Usa è salito dall'inizio dell'anno del 4%, sottoperformando il trend del sottoindice settoriale dei titoli bancari KBW Bank Index, salito dell'8,6%. Il titolo sale del 2,7% circa in premercato.