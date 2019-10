Bank of America: ricavi oltre le attese nel terzo trimestre. Titolo guadagna terreno a Wall Street

Alessandra Caparello 16 ottobre 2019 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Continua la stagione delle trimestrali a Wall street. Oggi è la volta di Bank of America che ha reso noti i risultati del terzo trimestre che hanno visto un utile netto è aumentato del 4% a 7,5 miliardi di dollari, o 75 centesimi corretti per azione, escludendo una commissione di svalutazione. Includendo la commissione di 2,1 miliardi di dollari, l'utile netto è sceso a 56 centesimi per azione, superando la stima di 51 centesimi degli analisti intervistati da Refinitiv.Tre delle quattro divisioni principali della banca hanno registrato guadagni in termini di ricavi, guidati dalla sua attività bancaria globale, che ha registrato un aumento dell'8% a 5,2 miliardi di dollari a fronte di commissioni bancarie di investimento più elevate. "Abbiamo messo a segno un altro trimestre solido con utili e ritorni per gli azionisti. In un contesto economico in modesta crescita, siamo focalizzati sugli elementi controllabili. Abbiamo fatto forti investimenti", ha commentato l'amministratore delegato, Brian Moynihan.