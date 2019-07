Bahamas: precipita elicottero, tra le vittime il miliardario americano Chris Cline

Alessandra Caparello 5 luglio 2019 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Un elicottero che viaggiava dall'isola di Big Grand Cay, nelle Bahamas, a Fort Lauderdale in Florida è precipitato nella giornata di ieri, uccidendo sette persone tra cui il miliardario 61enne Chris Cline, proprietario di alcune miniere di carbone in West Virginia.Al momento non è chiaro il motivo per cui l'elicottero sia precipitato. Le vittime sono quattro donne e tre uomini.