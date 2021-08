Babcock Canada e Leonardo Canada insieme per programma addestramento piloti militari canadesi

Daniela La Cava 11 agosto 2021 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

Babcock e Leonardo hanno firmato un accordo di collaborazione che le vedrà fare fronte unico per il programma di addestramento dei piloti militari canadesi, Future Aircrew Training (FAcT). "Un passo importante per Babcock e Leonardo che, con questo importante accordo, mettono a fattor comune le loro competenze ed esperienze nell’addestramento di equipaggi militari, riconosciute a livello internazionale, per la costituzione di una nuova joint-venture denominata Babcock Leonardo Canadian Aircrew Training", si legge nel comunicato.