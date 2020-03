Azionario scommette su azione concertata antivirus banche centrali-G7. Dow Jones +5% (1.293 punti)

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2020 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

L'azionario globale scommette sempre di più su un'azione coordinata da parte delle banche centrali, volta a contrastare gli effetti negativi sull'economia dell'emergenza coronavirus (e relativa malattia COVID-19). Grande attesa per la conference call che sarà indetta dal presidente della Fed Jerome Powell e dal segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, attesa per le 7 ora di New York della giornata di oggi. Parteciperanno alla teleconferenza i rappresentanti delle economie del G7. Le alte aspettative degli investitori hanno portato il Dow Jones a volare di 1.293,96 punti, per chiudere a 26.703,32, riportando il rialzo su base percentuale più forte dal marzo del 2009 e il balzo in termini di punti più sostenuto della sua storia.Lo S&P 500 è volato del 4,6% — riportando la performance migliore dal 26 dicembre del 2018- concludendo la sessione a 3.090.23; anche il Nasdaq Composite ha vissuto la seduta migliore dal 2008, schizzando del 4,5%, a 8.952,16.Fonti sentite da Reuters riportano che i paesi del G7 sono pronti a diramare un comunicato, attraverso i loro ministri delle finanze, su come intendono fronteggiare l'impatto del coronavirus sull'economia. Il comunicato dovrebbe essere pubblicato nella giornata di oggi o di domani.