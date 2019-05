Avon corre a Wall Street (14%), confermate trattative con i brasiliani di Natura per deal

Daniela La Cava 22 maggio 2019 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

Rally di Avon Products a Wall Street, dove balza di oltre il 14% a 3,68 dollari. Dopo i recenti rumors, il big della bellezza ha confermato di essere in trattative avanzate con la brasiliana Natura Cosmeticos per quanto riguarda una potenziale operazione 'all-stock'. In una nota Avon precisa che "non ci può essere alcuna garanzia che una transazione risulterà dalle discussioni".Stando a quanto riportato da "The Wall Street Journal", i cda delle due società avrebbero approvato il deal, a cui lavorano da mesi, e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare oggi.