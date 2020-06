Auto: per S&P vendite globali scenderanno del 15-20% nel 2020

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Dato che gli impatti della pandemia di coronavirus continueranno a farsi sentire sull'economia globale, S&P Global Ratings si attende che le vendite di vetture si attesteranno tra 70 e 75 milioni nel 2020, mostrando una flessione del 15%-20% rispetto all'anno passato. La previsione, sottolineano gli esperti, è al livello più basso del nostro scenario base ipotizzato lo scorso 23 marzo."Le nostre attuali previsioni sulle vendite negli Stati Uniti pari a 12,7 milioni di veicoli rappresentano un calo del 25%, in netto peggioramento rispetto alle precedenti stime", ha affermato l'analista di S&P Global Rating, Vittoria Ferraris, Vittoria Ferraris, nel report odierno, "Q&A: COVID-19 And The Auto Industry - What’s Next?".In particolare, S&P prevede che la flessione delle vendite "sarà particolarmente forte nel secondo trimestre, con solo una graduale ripresa se le misure messe in atto dai Paesi per arginare l'epidemia saranno efficaci". Sebbene nel 2021 sia atteso un miglioramento dei mercati automobilistici (con un rimbalzo del 10% a livello globale e del 19% nel volume delle vendite di auto statunitensi), le vendite globali saranno ancora al di sotto dei livelli visti di recente. Tanto che, secondo le stime dell'agenzia di rating Usa, le vendite nel 2021 si avvicineranno solo ai livelli 2012-2013, almeno in Nord America ed Europa.