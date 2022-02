At&t annuncia spin off WarnerMedia in ambito fusione divisione con Discovery. Taglia dividendi di circa la metà

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2022 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

AT&T ha annunciato che procederà allo spin off di di WarnerMedia nell'ambito dell'operazione di fusione, annunciata l'anno scorso, del valore di $43 miliardi, tra la sua divisione di media e la società Discovery. Il titolo At&t cede a Wall Street quasi il 5%.La transazione darà vita a un nuovo colosso, già battezzato Warner Bros. Discovery.Alla divisione WarnerMedia - ex Time Warner, che il colosso delle tlc At&t acquisì nel 2018, ribattezzandola per l'appunto Warner Media - fanno capo alcuni canali televisivi di punta come CNN e HBO, oltre agli tudi Warner Bros. Tra gli asset di Discovery compaiono Animal Planet e Discovery Channel.In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di At&t deterranno il 71% della nuova società che nascerà dalla fusione, ovvero di Warner Bros. Discovery, ricevendo 0,24 azioni di Warner Bros. Discovery per ogni azione AT&T che detengono.Oltre allo spin off, At&t ha annunciato di aver tagliato i dividendi di quasi la metà, a $1,11 per azione, rispetto ai $2,08 per azione precedenti.