Ark di Cathie Wood trasloca da New York a St. Petersburg (Florida)

Ark Investment Management, società di gestione degli investimenti fondata da Cathie Wood, ha deciso di spostare New York e dal 1° novembre si trasferirà a St. Petersburg, in Florida. "Crediamo che St. Petersburg può diventare la prossima Austin e attrarre aziende tecnologiche, attrarre innovazione", ha detto la Wood.Cathie Wood ha spiegato che la mossa della sua azienda è un'ulteriore prova che gli investitori dovrebbero temere la deflazione anziché l'inflazione."Il costo della vita a St. Petersburg è ovunque dal 20% al 40% in meno rispetto a New York City e questo include gli affitti", ha detto Wood durante un webinar di Ark Invest. "L'esodo, o la grande migrazione, è dalle aree ad altissimo affitto del mondo a rendite molto più basse. Quindi ci sarà un effetto misto che molti non stanno prendendo in considerazione mentre pensano all'inflazione ", ha aggiunto.