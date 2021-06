Ark Invest di Cathie Wood presenta richiesta a Sec per creare ETF Bitcoin insieme a 21Shares

Laura Naka Antonelli 29 giugno 2021 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Cathie Wood di Ark Invest ha presentato alla Securities and Exchange Commission (Sec, l'Autorità di borsa americana) una richiesta ufficiale per creare un ETF sul Bitcoin. Vale la pena di ricordare che proprio la scorsa settimana la Sec ha rinviato la decisione relativa all'approvazione o meno del primo ETF sul Bitcoin. Il fondo di Ark Invest verrebbe quotato con il ticker "ARKB". Ark Invest sta lavorando in partnership con 21Shares per lanciare l'ETF.