Ardian rileva quota maggioranza di Florida Food Products, enterprise value da oltre 1 mld$

Daniela La Cava 21 settembre 2021 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Shopping nel mondo alimentare per Ardian. La società di investimento privata che gestisce asset per 114 miliardi di dollari ha acquisito una quota di maggioranza in Florida Food Products (FFP) attraverso il suo team di buyout statunitense, da MidOcean Partners per un enterprise vale superiore a 1 miliardo di dollari. MidOcean ha investito nel business nel 2018 e manterrà una partecipazione significativa in FFP insieme ad Ardian. L'investimento di Ardian accelererà il piano strategico a lungo termine della società.Nella nota si spiega che FFP formula e produce in modo innovativo ingredienti cosiddetti clean label a base di verdura e frutta. Questi prodotti sostituiscono gli ingredienti tradizionali e sintetici con alternative naturali e a base vegetale, che migliorano la consistenza e il sapore, prolungano la durata di conservazione e garantiscono ai consumatori prodotti completamente naturali.Negli ultimi tre anni, MidOcean e il management di FFP hanno fatto crescere significativamente l'azienda attraverso una serie di iniziative di sviluppo organico e un'acquisizione strategica nel settore degli aromi. Contemporaneamente, il team ha completato investimenti significativi nell'azienda e ha ampliato notevolmente le capacità di sviluppo dei prodotti. Oggi, Florida Food Products è pronta per una ulteriore crescita in una serie di segmenti contigui ed è pronta a lanciare alcuni ingredienti naturali innovativi. Ardian e MidOcean continueranno a collaborare con il CEO di FFP Jim Holdrieth e il team esecutivo dell'azienda per espandersi nei mercati internazionali.