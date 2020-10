Ardian compra il 50% di Angus Chemical Company

Redazione Finanza 13 ottobre 2020 - 13:01

MILANO (Finanza.com)

Ardian, società di investimento privata leader mondiale con 100 miliardi di dollari di asset in gestione o consulenza, ha annunciato di avere acquisito una quota del 50% di Angus Chemical Company da Golden Gate Capital per un enterprise value complessivo di circa 2,25 miliardi di dollari. Golden Gate Capital, che inizialmente ha acquisito Angus nel febbraio 2015 da The Dow Chemical Company, manterrà una partecipazione del 50% in Angus.Fondata nel 1935, Angus è l’unica società al mondo dedicata alla produzione e alla distribuzione di nitroalcani e dei loro derivati. Attraverso la sua tecnologia proprietaria, la società produce un portafoglio unico di additivi speciali e altri prodotti ad elevate prestazioni, che aiutano i clienti a migliorare l’efficacia dei prodotti e dei processi in un’ampia gamma di applicazioni nei settori delle scienze della vita, della cura della persona e di altri mercati industriali in forte crescita. Inoltre, le soluzioni di Angus sono utilizzate in applicazioni che aiutano a combattere la diffusione di Covid-19, tra cui gel disinfettanti per le mani ad alto contenuto alcolico, kit diagnostici, trattamenti anticorpali e vaccini.