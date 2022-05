Apple verso produzione stabile di iPhone quest'anno

Titta Ferraro 26 maggio 2022 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Apple manterrà stabile la produzione di iPhone mentre il mercato diventa più difficile e impegnativo per il settore degli smartphone. Stando a quanto riportato da Bloomberg, il colosso di Cupertino ha chiesto ai fornitori di assemblare circa 220 milioni di iPhone, più o meno lo stesso dell'anno scorso. Produzione inferiore alle previsioni di mercato che sono di circa 240 milioni di unità, guidate da un importante aggiornamento previsto per l'iPhone in autunno.Apple non rivela i suoi obiettivi di produzione e nel 2019 ha smesso di rivelare quanti iPhone vende.Ieri il quotidiano Nikkei ha rilevato che la disponibilità di iPhone 14 è a rischio nello scenario peggiore poiché il lavoro preparatorio per la produzione è in ritardo rispetto al programma alla luce degli stop in Cina legati al lockdown.