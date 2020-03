Apple valuta il posticipo del lancio dell’iPhone 5G

Alessandra Caparello 26 marzo 2020 - 11:15

Apple sta preparando il terreno per ritardare eventualmente il lancio dei suoi primi iPhone 5G, dato che la pandemia di coronavirus minaccia la domanda globale e sconvolge il programma di sviluppo dei prodotti dell'azienda. A dirlo fonti vicine alla Nikkei Asian Review."A parte i vincoli della catena di fornitura, Apple è preoccupata che la situazione attuale ridurrebbe significativamente l'appetito dei consumatori per l'aggiornamento dei loro telefoni, il che potrebbe portare a una ricezione domata del primo iPhone 5G", ha detto una fonte. "Apple ha bisogno che il suo primo iPhone 5G sia un successo". Il colosso fondato da Steve Jobs è già un anno indietro rispetto ai suoi due maggiori rivali - Samsung Electronics e Huawei Technologies - nell'introdurre un telefono 5G. Ora sta monitorando attentamente le epidemie negli Stati Uniti e in Europa, i suoi due maggiori mercati che insieme rappresentano più della metà delle sue vendite, e valutando se sia necessario un ritardo. Un gran numero di dipendenti della sede centrale di Apple lavora da casa a tempo indeterminato. "Apple prenderà una decisione finale al più tardi intorno a maggio, data la situazione a livello globale", ha detto un'altra fonte a Nikkei.