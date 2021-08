Apple stoppa ritorno dipendenti in ufficio: non prima di gennaio (Bloomberg)

Titta Ferraro 20 agosto 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Il back to office può attendere. L'aumento dei casi di COVID-19 e delle nuove varianti induce Apple a posticipare di alcuni mesi il ritorno dei dipendenti in ufficio. Secondo quanto riportato da Bloomberg News, il colosso degli iPhone farà tornare i dipendenti in ufficio non prima di gennaio rispetto a ottobre indicato in precedenza. Apple ha comunicato al personale che confermerà la tempistica di riapertura un mese prima che i dipendenti siano tenuti a tornare in ufficio.Non sono invece in programma chiusure dei negozi retail. Apple avrebbe esortato i dipendenti a vaccinarsi e una volta tornati in ufficio sarebbero richiesti almeno tre giorni a settimana in ufficio.Diverse aziende negli Stati Uniti stanno cambiando in corsa i loro piani su ritorno in ufficio, vaccinazioni e uso delle mascherine a causa della ripresa dei casi di COVID-19. Tra i colossi finanziari Wells Fargo e BlackRock hanno rinviato il ritorno in ufficio rispettivamente a inizio e fine ottobre.