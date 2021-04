Apple si prepara a investire 430 mld$ negli Usa, cifra monstre destinata anche al 5G

Daniela La Cava 27 aprile 2021 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Apple accelera sul fronte investimenti. Il big di Cupertino si prepara a investire 430 miliardi di dollari e a creare 20mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni. Una parte consistente di questi investimenti saranno dedicati allo sviluppo del silicio di nuova generazione e all'innovazione del 5G in nove stati degli Usa.Nell'ambito di questi investimenti e progetti d'espansione, Apple intende investire oltre 1 miliardo di dollari in North Carolina, dove inizierà la costruzione di un nuovo campus e hub di ingegneria nella 'Research Triangle area'. L'investimento creerà almeno 3.000 nuovi posti di lavoro nel machine learning, nell'intelligenza artificiale, nell'ingegneria del software e in altri campi all'avanguardia."In questo momento di ripresa e ricostruzione, Apple sta raddoppiando il suo impegno per l'innovazione e la produzione negli Stati Uniti con un investimento generazionale che raggiunge le comunità di tutti i 50 stati ", ha affermato Tim Cook, ceo di Apple. "Stiamo creando posti di lavoro in settori all'avanguardia, dal 5G all'ingegneria del silicio all'intelligenza artificiale, investendo nella prossima generazione di nuove imprese innovative e in tutto il nostro lavoro, costruendo verso un futuro più green ed equo".