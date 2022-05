Apple non è più la società quotata in Borsa che vale di più al mondo. Ecco chi è la nuova numero uno

Laura Naka Antonelli 12 maggio 2022 - 07:12

MILANO (Finanza.com)

Apple non è più la società quotata in borsa che vale di più al mondo. Nella sessione di ieri, il suo valore di mercato è stato sorpassato infatti dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco. Stando ai dati di FactSet, che ha convertito il valore di Saudi Aramco in dollari, nella sessione di ieri la capitalizzazione di Aramco si è attestata a un valore di poco inferiore ai $2,43 trilioni; Apple, il cui titolo è sceso di oltre il 5% nelle contrattazioni di Wall Street, vale ora $2,37 trilioni.